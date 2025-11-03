Assurdo incidente, sbaglia manovra per uscire dal parcheggio e precipita per 7 metri

Spread the love

Un grave incidente stradale ha avuto luogo a Fossato di Vico, un comune in Umbria, dove un automobilista è stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto per circa sette metri con la sua vettura. L’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 2 novembre, suscitando l’attenzione e la preoccupazione di passanti e soccorritori

Intorno alle 10:45, un anziano pensionato, che risiede a Roma e si trovava in visita nella zona, stava effettuando una manovra di parcheggio in uno slargo. A causa della sua scarsa familiarità con l’area, non ha notato il muretto e il conseguente dislivello, precipitando da un’altezza considerevole in una stradina sottostante. L’impatto con il suolo è stato violento e ha provocato il ribaltamento del veicolo, una Mercedes di colore scuro, che si è adagiata su un fianco. Fortunatamente, il lato del passeggero era vuoto, evitando ulteriori danni e feriti.

Il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e ha ricevuto assistenza grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Diverse persone che hanno assistito all’incidente hanno allertato i soccorsi dopo aver udito il forte rumore dell’impatto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono giunti rapidamente sul posto, utilizzando le tecniche appropriate per estrarre l’automobilista bloccato nel veicolo. L’operazione è stata eseguita con grande cautela, dato il rischio di ulteriori lesioni per la vittima.