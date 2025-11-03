lunedì, Novembre 3, 2025
Ultimo:
cronaca

Camion si ribalta a 1700 metri di quota a Edolo: un ferito, Vigili del Fuoco in azione

Il Faro
Spread the love

Il protagonista è rotolato in una ripida scarpata per più di cinquanta metri intrappolato nell’abitacolo del suo mezzo pesante, un camion carico di ghiaia, uscendone appunto miracolosamente indenne: solo a scopo precauzionale e per effettuare ulteriori controlli il camionista è stato trattenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Edolo. 

Il pauroso volo tra le piante è avvenuto, ieri attorno all’ora di pranzo, nella località «Vià dei larés», in una zona vicina alla località Mola, otto chilometri circa sopra l’abitato di Edolo. 

L’uomo al volante del camion stava risalendo una tortuosa stradina per trasportare il materiale in un cantiere dove sono in corso opere destinate alla riqualificazione di una pista forestale. La causa dell’incidente, che poteva avere conseguenze molto più gravi, non è ancora stata chiarita. 

https://www.bresciaoggi.it/territorio-bresciano/valcamonica/camion-si-ribalta-a-1700-metri-di-quota-a-edolo-un-ferito-vigili-del-fuoco-in-azione-1.12837809

Potrebbe anche interessarti

Auto di scorta si schianta in autostrada, Carabiniere precipita dal viadotto

Il Faro

Decreto semplificazioni fiscali: tutte le novità

Il Faro

Le fiamme divorano il box: per spegnerle servono quattro ore e quasi venti pompieri il 3 gennaio 2020

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *