Spread the love

Il protagonista è rotolato in una ripida scarpata per più di cinquanta metri intrappolato nell’abitacolo del suo mezzo pesante, un camion carico di ghiaia, uscendone appunto miracolosamente indenne: solo a scopo precauzionale e per effettuare ulteriori controlli il camionista è stato trattenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Edolo.

Il pauroso volo tra le piante è avvenuto, ieri attorno all’ora di pranzo, nella località «Vià dei larés», in una zona vicina alla località Mola, otto chilometri circa sopra l’abitato di Edolo.

L’uomo al volante del camion stava risalendo una tortuosa stradina per trasportare il materiale in un cantiere dove sono in corso opere destinate alla riqualificazione di una pista forestale. La causa dell’incidente, che poteva avere conseguenze molto più gravi, non è ancora stata chiarita.

https://www.bresciaoggi.it/territorio-bresciano/valcamonica/camion-si-ribalta-a-1700-metri-di-quota-a-edolo-un-ferito-vigili-del-fuoco-in-azione-1.12837809