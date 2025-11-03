Conclusa la prima edizione del corso SAF avanzato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta negli ultimi giorni, tra Erice Castellammare del Golfo e la sede centrale del comando VV.F. di Trapani, la prima edizione del corso di specializzazione interregionale Speleo Alpino Fluviale (SAF) Avanzato, rivolto al personale operativo VF già in possesso della qualifica SAF Basico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 16 discenti provenienti da Sicilia, Calabria e Toscana, impegnati in scenari complessi con manovre svolte sotto la supervisione di formatori nazionali esperti. Il corso ha alternato lezioni teoriche, tenute presso il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, ed attività pratiche in contesti naturali e urbani selezionati per la loro difficoltà tecnica operativa con una costante attenzione alla sicurezza del personale discente.

Tra i siti esterni si richiama il costone sottostante il Giardino del Balio, in prossimità del Castello di Venere a Erice, e ambienti ipogei a Castellammare del Golfo che hanno reso possibile sia lo svolgimento dell’attività formativa in grotta sia l’apprestamento di uno specifico campo base realizzato nell’occasione all’interno del bosco della Vaccheria.

I siti, accuratamente individuati da parte di uno specifico gruppo di lavoro regionale, hanno permesso di condurre esercitazioni realistiche, simulando interventi complessi e diversificati.

Il corso, della durata di quattro settimane, è stato guidato da istruttori provenienti da Comandi di tutta Italia, col supporto della Direzione Centrale per la Formazione di Roma. Gli operatori hanno approfondito tecniche avanzate di soccorso, utilizzando strumenti come pali pescanti, cavalletti

Cevedale, tripodi, bipodi e sistemi a corda questi ultimi più semplicemente noti come teleferiche, per la movimentazione di infortunati su barella portantina

Al termine del corso-esercitazione, i partecipanti saranno abilitati a intervenire in ambienti ipogei, strutture industriali e scenari urbani complessi.

Ciò rafforzerà le capacità operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e creerà una rete di competenze interregionali.