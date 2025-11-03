Giornata intensa per i Vigili del Fuoco di Potenza, impegnati in due distinti interventi di soccorso a gruppi di escursionisti in difficoltà.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Alle 16:00 circa, sette persone hanno perso l’orientamento sul crinale del Parco Nazionale del Pollino, al confine tra Basilicata e Calabria, nei pressi della località Piani del Pollino. Tre di loro sono state recuperate dall’elicottero Drago 67 del reparto volo Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, mentre le restanti quattro sono state raggiunte via terra e accompagnate in sicurezza alle proprie auto, nei pressi di Colle dell’Impiso. All’operazione hanno partecipato le squadre dei distaccamenti Vigili del Fuoco di Lauria, Terranova, Castrovillari, ed il Soccorso Alpino.

Intorno alle 17:30, una seconda richiesta di intervento per otto escursionisti dispersi nei boschi tra Sasso di Castalda e Tito. Dopo essere riusciti a stabilire il contatto con il gruppo ed a localizzarlo, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Potenza li ha raggiunti e condotti in salvo.