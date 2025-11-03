Raid sull’Ucraina, vigili del fuoco al lavoro nella regione di Odessa

Spread the love

(LaPresse) Nella regione di Odessa, la Federazione Russa ha attaccato con dei droni un parcheggio dove erano in sosta dei camion: due persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite. Nelle immagini i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio.

Nelle ultime 24 ore in Ucraina gli attacchi russi sono stati 753 su 18 insediamenti della regione di Zaporizhzhia, dove 58.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Una persona è stata uccisa, altre tre sono rimaste ferite. Nei raid di Mosca nella regione di Dnipropetrovsk sono morte quattro persone, tra cui due bambini di 11 e 14 anni. Altre sette persone sono rimaste ferite.