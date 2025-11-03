VIDEO – Afghanistan: terremoto di magnitudo 6,3, centinaia tra morti e feriti in regione di Mazar-i-Sharif

Spread the love

Un potente terremoto di magnitudo 6,3 ha scosso il nord dell’Afghanistan nelle prime ore di lunedì, uccidendo almeno 20 persone e ferendone oltre 300, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Sanità pubblica.

Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, l’epicentro del sisma è stato a 22 chilometri a ovest-sud-ovest di Khulm, a una profondità di 28 chilometri.

Secondo il Ministero della Difesa di Kabul, le squadre di soccorso e di emergenza sono arrivate nelle aree più danneggiate delle province di Balkh e Samangan.

A Mazar-e-Sharif, capoluogo della provincia settentrionale di Balkh, filmati diffusi sui social media mostrano alcuni danni alla storica Moschea Blu, uno dei luoghi religiosi più venerati del Paese in quanto si crede via sia sepolto un cugino nonché genero di Maometto.

Diversi mattoni si sono staccati dalle pareti, ma la moschea è rimasta intatta, hanno dichiarato i funzionari locali.

Negli ultimi anni l’Afghanistan è stato colpito da devastanti terremoti, soprattutto in aree isolate, che hanno messo a dura prova le scarse risorse del Paese e i servizi di soccorso.

Gli edifici del Paese tendono a essere costruzioni basse, per lo più in cemento e mattoni, mentre le case nelle aree rurali sono fatte di mattoni di fango e legno e dunque meno pericolose in caso di crollo.