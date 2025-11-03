lunedì, Novembre 3, 2025
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – Incendio in un negozio in Messico: 23 morti, tra cui bambini

Il Faro
Spread the love

CITTÀ DEL MESSICO, – (Reuters) – Un fine settimana di festa si è trasformato in tragedia per le famiglie del Messico nord-occidentale sabato, quando un incendio mortale ha avvolto un discount nel centro di Hermosillo, uccidendo almeno 23 persone e ferendone una dozzina.Questo fine settimana il Messico celebra il Giorno dei Morti con festeggiamenti colorati in cui le famiglie onorano e ricordano i propri cari defunti.

La newsletter Reuters Tariff Watch è la tua guida quotidiana alle ultime notizie su commercio e tariffe doganali a livello globale. Iscriviti qui.“Ho ordinato un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incidente”, ha dichiarato Alfonso Durazo, governatore dello stato di Sonora, dove si trova la città, in un video sui social media, aggiungendo che tra le vittime c’erano anche dei bambini.

Potrebbe anche interessarti

Convocazione incontri tecnici per la prosecuzione delle procedure negoziali relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Triennio 2022/2024.

Il Faro

VIDEO – Cisterna perde acido cloridrico al casello autostradale

Il Faro

Siglato il rinnovo dell’Accordo tra il Corpo Nazionale e il Politecnico di Milano

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *