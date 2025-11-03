VIDEO – Incendio in un negozio in Messico: 23 morti, tra cui bambini

Spread the love

CITTÀ DEL MESSICO, – (Reuters) – Un fine settimana di festa si è trasformato in tragedia per le famiglie del Messico nord-occidentale sabato, quando un incendio mortale ha avvolto un discount nel centro di Hermosillo, uccidendo almeno 23 persone e ferendone una dozzina.Questo fine settimana il Messico celebra il Giorno dei Morti con festeggiamenti colorati in cui le famiglie onorano e ricordano i propri cari defunti.

"Ho ordinato un'indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell'incidente", ha dichiarato Alfonso Durazo, governatore dello stato di Sonora, dove si trova la città, in un video sui social media, aggiungendo che tra le vittime c'erano anche dei bambini.