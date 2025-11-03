VIDEO – Tragedia ai Fori: Crolla la Torre dei Conti, operai intrappolati. Paura durante i soccorsi

Spread the love

MATTEO MARTINELLI

Un doppio cedimento durante i lavori di restauro PNRR ha coinvolto quattro operai. Uno è in gravi condizioni. Indaga la Procura.

ROMA – Mattinata di terrore nel cuore della Capitale. Attorno alle 11:15, una parte della storica Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, è improvvisamente crollata. La struttura, a due passi dai Fori Imperiali, era interessata da un importante cantiere di ristrutturazione. Un boato, le urla e una nuvola di polvere hanno avvolto l’area, dando il via a una massiccia operazione di soccorso.

La Cronaca: Un Doppio Crollo

Il primo cedimento ha travolto quattro degli undici operai presenti nel cantiere. Mentre tre sono riusciti a mettersi in salvo, riportando ferite lievi, un quarto uomo è rimasto incastrato tra le macerie, in gravi condizioni. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri che hanno isolato l’area.

La tensione è salita alle stelle verso le 12:50 quando, durante il delicato tentativo di raggiungere l’operaio intrappolato, un secondo crollo ha interessato i solai della torre. Un’altra nube di polvere ha avvolto i soccorritori, facendo temere il peggio. Fortunatamente, la squadra di salvataggio è rimasta illesa e l’operaio non è stato ulteriormente coinvolto dal nuovo cedimento.

Il Bilancio dei Feriti

Il bilancio finale è di quattro operai coinvolti. L’uomo rimasto bloccato è il più grave e le operazioni per estrarlo sono ancora complesse. Un secondo operaio è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altri due colleghi hanno rifiutato il ricovero, avendo riportato solo escoriazioni. Anche un vigile del fuoco è stato medicato per un’irritazione agli occhi.

Indagini in Corso e Viabilità in Tilt

Sul posto sono accorsi il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e i vertici della Sovrintendenza. La Procura di Roma aprirà un fascicolo per lesioni colpose per accertare le cause del disastro e individuare eventuali responsabilità. L’ipotesi principale è quella di un cedimento strutturale interno.

L’incidente ha mandato in tilt la viabilità del centro storico. Via Cavour e via dei Fori Imperiali sono state chiuse al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con pesanti ripercussioni sul trasporto pubblico e privato. La città resta con il fiato sospeso per le sorti dell’operaio ancora intrappolato.



