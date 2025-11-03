VIDEO – Un macigno sfonda il muro di una chiesa a Brienno, in provincia di Como

Spread the love

Due grossi massi, dopo le piogge intense, si sono staccati dal costone che sovrasta il paese e si sono abbattuti uno sul muro della chiesa, che ora è inagibile, sfondandolo e l’altro abbattuto sul cimitero.

Già nel 2011 Brienno era stata colpita da sette smottamenti nel giro di pochi minuti, fortunatamente – anche in quel caso – senza causare vittime.

Ora i vigili del fuoco hanno transennato l’area e recuperato i beni storici all’interno della chiesa, affidandoli al parroco.

https://www.rainews.it/video/2025/11/un-macigno-sfonda-il-muro-di-una-chiesa-a-brienno-in-provincia-di-como-video-0822509a-0d3a-428d-b310-d236ff59635e.html