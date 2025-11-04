Arrestato un presunto guidatore ubriaco dopo essersi schiantato contro un camion dei pompieri in Texas

Spread the love

FORT WORTH, Texas — Secondo quanto riferito dal dipartimento , una squadra dei vigili del fuoco di Fort Worth ha evitato per un pelo di riportare gravi ferite dopo che un presunto guidatore ubriaco si è schiantato contro un’autopompa.

Le locomotive 5 e 14 sono state inviate sul posto intorno alle 3:30 del mattino del 1° novembre per un incidente segnalato con un solo veicolo allo svincolo della US 287 a sud-est del centro, ha dichiarato il dipartimento in un post sui social media. Quando i vigili del fuoco della locomotiva 14 sono arrivati, inizialmente non sono riusciti a localizzare l’incidente, ma l’hanno trovato mentre tornavano indietro per tornare alla stazione.

Le autorità hanno affermato che “non c’è assolutamente alcun dubbio che il motore 14 e il modo in cui è stato parcheggiato per proteggere la scena dell’incidente abbiano salvato la vita del nostro equipaggio e del conducente dell’incidente originale”.

I due occupanti del pick-up che ha colpito l’autopompa sono rimasti intrappolati all’interno del veicolo. I vigili del fuoco li hanno estratti entrambi e trasportati in un ospedale vicino. Il conducente del primo incidente, che ha coinvolto un solo veicolo, è rimasto illeso.