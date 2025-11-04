Auto finisce fuori strada e si ribalta sulla Provinciale 27 a Paesana

Spread the love

Nella giornata di oggi, martedì 4 novembre, verso le ore 15:30, a Paesana, nella località Colletta, un’autovettura è uscita di strada, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno poi allertato i Vigili di Fuoco.

Le squadre dei pompieri di Saluzzo e di Barge hanno prontamente provveduto a liberare il guidatore, rimasto incastrato nell’abitacolo. Affidato alle cure dei sanitari è stato trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.

L’incidente, avvenuto sulla SP27, non ha coinvolto altri veicoli. Al momento risultano ancora in atto le operazioni di soccorso

https://www.lavocedialba.it/2025/11/04/amp/argomenti/cronaca-17/articolo/auto-finisce-fuoristrada-e-si-ribalta-sulla-provinciale-27-a-paesana-2.html