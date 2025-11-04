martedì, Novembre 4, 2025
Ultimo:
cronacaincidenti sul lavoro

Cade da un silos a 10 metri d’altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo

Il Faro
Spread the love

Ancora sangue sul lavoro. Un operaio di 47 anni è morto cadendo da un silos, a un’altezza di circa 10 metri. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 4 novembre tra San Martino di Venezze e Mardimago (provincia di Rovigo) in un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. Sul posto lo Spisal, il Suem 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento. 

«L’ennesima caduta dall’alto – scrive il segretario generale Uil Veneto Roberto Toigo -, una delle cause che ha mietuto più vittime durante il 2025 nella nostra regione e non solo.

https://www.leggo.it/italia/cronache/operaio_giovane_morto_rovigo_oggi_4_11_2025-9168567.html

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Schianto tra TIR e Bisarca poi il tamponamento – un morto e due feriti

Il Faro

CS n°1 ICAR 2020 – Torna alta l’attenzione su HIV e AIDS. Premiati i ricercatori italiani. Calano le diagnosi HIV e l’incidenza di AIDS, ma aumentano coloro che scoprono di essere sieropositivi al momento della diagnosi di AIDS

Il Faro

Tetto di una cartiera in fiamme a Villa Basilica: lungo intervento dei vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *