Cade da un silos a 10 metri d’altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo

Ancora sangue sul lavoro. Un operaio di 47 anni è morto cadendo da un silos, a un’altezza di circa 10 metri. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 4 novembre tra San Martino di Venezze e Mardimago (provincia di Rovigo) in un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. Sul posto lo Spisal, il Suem 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.

«L’ennesima caduta dall’alto – scrive il segretario generale Uil Veneto Roberto Toigo -, una delle cause che ha mietuto più vittime durante il 2025 nella nostra regione e non solo.

