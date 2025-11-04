Famiglia di 5 persone uccisa nell’incendio di una casa del VIDEO – New Jersey ad Halloween nel New Jersey

Spread the love

PATERSON, NJ — Un incendio domestico che si è propagato rapidamente ha ucciso due adulti e tre bambini, tutti della stessa famiglia, a Paterson, nel New Jersey, la notte di Halloween.

I vigili del fuoco di Paterson sono stati inviati al 15 di Emerson St. per un incendio strutturale segnalato poco prima delle 22:00 di venerdì, ha affermato il dipartimento in un comunicato stampa.

Mentre i vigili del fuoco si dirigevano sul posto, la centrale operativa ha ricevuto numerose chiamate al 911 che segnalavano la presenza di occupanti intrappolati all’ultimo piano.

Circa quattro minuti dopo la chiamata iniziale, i vigili del fuoco dell’Engine 2 sono arrivati ​​all’abitazione e si sono imbattuti in una piccola struttura in legno già avvolta dalle fiamme.

Nonostante la rapida risposta e i grandi sforzi dei vigili del fuoco, che ” hanno lottato instancabilmente in condizioni estremamente difficili per cercare di salvare le persone intrappolate all’interno”, l’incendio ha causato la morte della famiglia, ha affermato Frank Lozada, presidente della Paterson Firefighters Association.

Dopo un attacco “aggressivo” alle fiamme, alimentate da forti venti, i vigili del fuoco hanno trovato le cinque vittime al secondo piano della struttura di un piano e mezzo, hanno detto le autorità.

Successivamente, la Procura della Contea di Passaic li ha identificati come un uomo di 39 anni, una donna di 38 anni e tre bambini di 7, 12 e 14 anni. Un vicino li ha descritti alla WABC come “persone davvero buone (e) amichevoli”.

Secondo quanto comunicato dal dipartimento, due vigili del fuoco sono stati trasportati al St. Joseph’s Regional Medical Center dal servizio di emergenza medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Paterson. Le loro condizioni non erano immediatamente valutabili sabato pomeriggio.