martedì, Novembre 4, 2025
Ultimo:
cronaca

Incidente mortale a Bracciano: auto precipita in una scarpata, muore una donna di 44 anni

Il Faro
Spread the love

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori carreggiata e precipitando per diversi metri in una scarpata laterale. Si tratta, al momento, di un incidente autonomo, ma le cause esatte sono ancora in fase di accertamento.

Per recuperare il veicolo e la vittima si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato a lungo per accedere alla zona impervia in cui si trovava l’auto. Sul posto anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la donna era già priva di vita al momento dell’arrivo dei soccorritori.

FULLSWING

Potrebbe anche interessarti

Boato fortissimo in centro a Firenze: persone in strada e vetri infranti

Il Faro

Torna il Motoraduno Vigili del Fuoco Cuneo: tutti in sella verso la Val Varaita

Il Faro

VIDEO – L’alluvione degli animali: a Reggio Emilia salvati cani, gatti e lepri

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *