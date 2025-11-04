Incidente mortale a Bracciano: auto precipita in una scarpata, muore una donna di 44 anni

Spread the love

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori carreggiata e precipitando per diversi metri in una scarpata laterale. Si tratta, al momento, di un incidente autonomo, ma le cause esatte sono ancora in fase di accertamento.

Per recuperare il veicolo e la vittima si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato a lungo per accedere alla zona impervia in cui si trovava l’auto. Sul posto anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la donna era già priva di vita al momento dell’arrivo dei soccorritori.

FULLSWING