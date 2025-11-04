Monopoli Bari, incidente mortale per Piero Longo, il papà che cercava da anni suo figlio scomparso

Spread the love

Un incidente mortale sulla provinciale tra Monopoli e Castellana Grotte ha causato la morte di Piero Longo, 60 anni, figura molto conosciuta in città.

L’uomo era alla guida della sua automobile nel primo pomeriggio quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver tentato di evitare un trattore che procedeva sulla carreggiata. L’auto è finita contro un muretto a secco, con un impatto definito “violento” dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto. Piero Longo è stato trasportato in ospedale, ma le ferite riportate non hanno lasciato scampo.

La Polizia Locale ha avviato i rilievi e disporrà il sequestro dei veicoli coinvolti per chiarire la dinamica dell’incidente.