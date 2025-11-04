Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In occasione della celebrazione del 4 novembre, il Comune di Perugia assegna con cadenza biennale il premio “Città di Perugia”. Finalità del premio è riconoscere i meriti di coloro che appartenenti ai Corpi dello Stato, Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco, si siano particolarmente distinti per atti di solidarietà, sacrificio altruismo nell’espletamento della loro opera a favore della popolazione perugina.

Quest’anno la Sindaca Dott.ssa Vittoria Ferdinandi, per i Vigili del Fuoco ha conferito il premio al Comando di Perugia per l’encomiabile e straordinario lavoro svolto da molteplici squadre intervenute il 19 e 20 luglio 2025 per domare un vasto incendio di vegetazione che ha interessato un’area di circa 100 ettari nel Comune di Perugia in zona San Martino in Colle in un contesto di interfaccia complesso, non privo di rischi per gli stessi Vigili del fuoco.

L’importante opera di spegnimento messa in atto per molte ore, mediante il coinvolgimento di 8 squadre, 11 veicoli anticendio terrestri e 3 mezzi aerei, ha consentito di risparmiare dal possibile coinvolgimento le numerose abitazioni presenti e di limitare sensibilmente i danni ambientali.

In rappresentanza dei circa 40 VV.F. intervenuti il 19 e 20 luglio, ha ritirato il premio una delegazione dei VV.F. del Comando.