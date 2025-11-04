Recupero di Lola, la cagnolina scomparsa da tre giorni e ritrovata sul fondo di una cava in località San Leonardo

Spread the love

È terminata nella mattinata di sabato, con esito positivo, l’operazione di salvataggio che ha permesso di recuperare Lola, la cagnolina dal manto bianco smarrita da tre giorni e rimasta intrappolata all’interno di una cava in località San Leonardo.

L’allarme è scattato quando un cittadino, passando in zona, ha udito dei deboli guaiti provenire da una proprietà privata in strada vicinale San Leonardo. La segnalazione ha permesso di indirizzare rapidamente i soccorritori verso l’area esatta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta insieme al personale specializzato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Bari. Individuato il punto di caduta, è stato predisposto l’utilizzo di corde e tecniche di discesa verticale. Un operatore si è calato nella cava, raggiungendo Lola, che si trovava sul fondo, incastrata tra fitta vegetazione e terreno impervio.

Una volta portata in superficie, la cagnolina è stata immediatamente affidata a un medico veterinario. Nonostante le oltre 72 ore trascorse senza possibilità di risalire, l’animale è apparso stanco ma in condizioni complessivamente buone.

La proprietaria, Anna Rosa Salvemini, che in questi giorni aveva lanciato numerosi appelli sui social per trovarla, ha potuto finalmente riabbracciarla, ponendo fine a ore di forte preoccupazione.

