martedì, Novembre 4, 2025
Trattore si ribalta lungo la strada da Terni a Vascigliano: necessaria la gru dei vigili del fuoco

ncidente stradale intorno alle 11 di questa mattina, 4 novembre, lungo la strada provinciale 65 che da Terni porta verso la zona industriale di Vascigliano di Stroncone.

In prossimità del bivio per Sant’Antimo, un trattore agricolo con rimorchio a carrello si è infatti ribaltato autonomamente, occupando tutta la carreggiata.

Illeso il conducente del mezzo che è stato spostato soltanto grazie all’intervento della gru dei vigili del fuoco di Tern

https://www.ternitoday.it/cronaca/incidente-stradale/trattore-si-ribalta-strada-terni-vascigliano-vigili-fuoco-2025.html
