Trento, 40° Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 11° Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 10° Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborati dall’ Ufficio per le Attività Sportive, al 10° Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 11° Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 10° Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo – previsti a Folgaria – Alpe Cimbra (TN), dal 29 al 31 gennaio 2026.
