martedì, Novembre 4, 2025
Ultimo:
SportVigili del fuoco

Trento, 40° Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 11° Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 10° Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborati dall’ Ufficio per le Attività Sportive, al 10° Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 11° Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 10° Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo – previsti a Folgaria – Alpe Cimbra (TN), dal 29 al 31 gennaio 2026.

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/trento-40deg-campionato-italiano-vvf-di-sci-alpino-e-nordico-11deg-campionato-italiano-vvf-di

Potrebbe anche interessarti

Recuperati due ragazzi che avevano perso l’orientamento

Il Faro

Convocazione – criteri per promozioni a ruolo aperto alle qualifiche ù personale direttivo, non direttivo e non dirigente del personale del C.N.VV.F.

Il Faro

VIDEO – incendio in una casa – a Worcester, MA – Due morti e due vigili del fuoco feriti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *