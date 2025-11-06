CAMPAGNA DI PREVENZIONE ANDROLOGICA 2025 PER I DIPENDENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In occasione del Congresso Nazionale 2025, l’Associazione Medici Endocrinologi, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, promuove una campagna gratuita di prevenzione andrologica rivolta ai dipendenti della Direzione Regionale Lazio e dei Comandi afferenti.

L’iniziativa, su base volontaria, si terrà giovedì 6 novembre 2025, dalle 14:30 alle 19:00, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, Largo Lorenzo Mossa 8. Saranno disponibili otto postazioni ecografiche per visite andrologiche ed ecografie testicolari.

La visita andrologica rappresenta un momento importante per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie dell’apparato genitale maschile, come varicocele, ipogonadismo o neoplasie testicolari, contribuendo al benessere e alla salute dei lavoratori.

Responsabili scientifici dell’iniziativa sono il Dott. Paolo De Martino, dirigente superiore medico, e la Dott.ssa Agnese Persichetti, direttore sanitario, promotori del progetto all’interno del Corpo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e tutela della salute promosse dall’Ufficio Sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

È possibile prenotarsi al numero +39 351 6710339, dalle 15:00 alle 18:00: posti disponibili sono limitati a 200 Vigili del fuoco.