False raccolte fondi per Santa Barbara, l’allarme dei vigili del fuoco: «È una truffa, denunciate subito»

Da qualche giorno, nei corridoi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, il telefono squilla più spesso del solito. Aziende, associazioni, semplici cittadini chiedono chiarimenti: qualcuno si è presentato a nome dei pompieri, raccogliendo offerte per la festa di Santa Barbara, la patrona del Corpo.

Una notizia che ha fatto subito scattare l’allarme. «È chiaramente una truffa» spiegano dai Vigili del Fuoco, che hanno deciso di intervenire pubblicamente per evitare altri fraintendimenti. Nessun dipendente, pensionato o collaboratore esterno è autorizzato a raccogliere fondi in nome del Comando. Nessuno.

«Invitiamo chiunque dovesse ricevere richieste di denaro a segnalarle immediatamente alle autorità competenti» si legge ancora nella nota. L’obiettivo è evitare che qualcuno possa approfittare della fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dei Vigili del Fuoco, un’istituzione che da sempre si regge su trasparenza, dedizione e senso del dovere.

Dal Comando arriva anche un messaggio rassicurante: la festa di Santa Barbara si farà, come ogni anno, il prossimo 4 dicembre. Sarà organizzata – come da tradizione – dalle donne e dagli uomini del Corpo, dipendenti e volontari, con la stessa passione che li accompagna ogni giorno, in servizio e fuori.

«Vogliamo che i cittadini sappiano che la nostra festa continuerà a essere un momento autentico di condivisione e devozione – concludono – ma nessuno è autorizzato a chiedere denaro a nostro nome. Diffidate e denunciate».

