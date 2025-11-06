Il tifone Kalmaegi attraversa le Filippine, uccidendo oltre 140 persone mentre si dirige verso il Vietnam

Spread the love

Liloan, Filippine — Il tifone Kalmaegi ha ucciso almeno 142 persone e ne ha lasciate altre 127 disperse dopo aver scatenato devastanti inondazioni nelle Filippine centrali, secondo i dati ufficiali pubblicati giovedì, mentre la tempesta si dirigeva verso il Vietnam.

Secondo il database dei disastri EM-DAT, il tifone è finora il più mortale al mondo del 2025. Trami, che ha colpito anche le Filippine, è stato il terzo tifone più mortale dell’anno scorso, con 191 vittime.

Questa settimana le inondazioni, descritte come senza precedenti, hanno travolto le città e i paesi della provincia di Cebu, travolgendo automobili, baracche lungo il fiume e persino enormi container.

Giovedì, l’ufficio nazionale della protezione civile ha confermato 114 morti, sebbene il conteggio non includa i 28 decessi aggiuntivi registrati dalle autorità provinciali di Cebu. Oltre 500.000 filippini rimangono sfollati.