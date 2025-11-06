Incendio devastante in una villetta: 70 pompieri al lavoro per spegnere le fiamme

Spread the love

CONDINO (TN) – Un violento incendio ha impegnato nella tarda mattinata di ieri una settantina di vigili del fuoco volontari in un’imponente operazione di spegnimento. Le fiamme sono divampate intorno alle 11:30 in una villetta bifamiliare, propagandosi rapidamente dal camino alla copertura del tetto e coinvolgendo gran parte della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria dell’abitazione, per poi estendersi in pochi minuti al tetto in legno. Le alte temperature e la presenza di materiale combustibile hanno favorito il rapido avanzamento del fuoco, rendendo necessario l’intervento massiccio dei corpi dei vigili del fuoco delle Giudicarie.

Le operazioni di spegnimento, dirette dal comandante del corpo di Condino Roberto Pizzini e coordinate dall’ispettore dell’Unione delle Giudicarie Manuel Alberti, hanno visto impegnati i pompieri di Condino, Tione di Trento, Storo, Cimego, Pieve di Bono, Castel Condino e Brione.

Le squadre, intervenute con autobotti, scale e linee d’acqua, hanno lavorato per ore per confinare e domare il rogo, evitando che le fiamme si estendessero alle abitazioni vicine.

Grazie al tempestivo intervento e al coordinamento tra i diversi corpi, l’incendio è stato messo sotto controllo, nonostante le difficoltà dovute alla struttura del tetto e alle condizioni di propagazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco volontari rimarranno sul posto per le verifiche di sicurezza e la bonifica dell’area, assicurando che non vi siano focolai residui.

