Valdengo, un’asinella intrappolata nel fango viene salvata dai vigili del fuoco

Tensione ieri mattina nelle campagne di Valdengo, dove un’asinella di nome Penelope è rimasta intrappolata nel fango in una zona paludosa, incapace di muoversi e ormai allo stremo delle forze.

A notare l’animale in difficoltà sono stati alcuni residenti, che hanno subito allertato i vigili del fuoco di Biella. Una squadra è intervenuta sul posto con l’attrezzatura necessaria per operare in terreni difficili, avviando un delicato intervento di recupero. Il terreno cedevole e l’acqua stagnante hanno reso complesse le manovre, ma dopo un lungo lavoro i soccorritori sono riusciti a liberare l’asinella e a trarla in salvo.

Penelope, in evidente stato di ipotermia, è stata immediatamente visitata da un veterinario che ha provveduto a prestarle le prime cure. Le sue condizioni sono in miglioramento e, una volta ristabilita, verrà accolta in un maneggio della zona, dove potrà recuperare completamente e tornare in salute. Un epilogo positivo per la giovane asinella, e per i residenti che hanno seguito le operazioni.

