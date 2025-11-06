giovedì, Novembre 6, 2025
AnimaliVigili del fuoco

Valdengo, un’asinella intrappolata nel fango viene salvata dai vigili del fuoco

Il Faro
Tensione ieri mattina nelle campagne di Valdengo, dove un’asinella di nome Penelope è rimasta intrappolata nel fango in una zona paludosa, incapace di muoversi e ormai allo stremo delle forze.

A notare l’animale in difficoltà sono stati alcuni residenti, che hanno subito allertato i vigili del fuoco di Biella. Una squadra è intervenuta sul posto con l’attrezzatura necessaria per operare in terreni difficili, avviando un delicato intervento di recupero. Il terreno cedevole e l’acqua stagnante hanno reso complesse le manovre, ma dopo un lungo lavoro i soccorritori sono riusciti a liberare l’asinella e a trarla in salvo.

Penelope, in evidente stato di ipotermia, è stata immediatamente visitata da un veterinario che ha provveduto a prestarle le prime cure. Le sue condizioni sono in miglioramento e, una volta ristabilita, verrà accolta in un maneggio della zona, dove potrà recuperare completamente e tornare in salute. Un epilogo positivo per la giovane asinella, e per i residenti che hanno seguito le operazioni.

https://torinocronaca.it/news/cronaca/573386/valdengo-un-asinella-intrappolata-nel-fango-viene-salvata-dai-vigili-del-fuoco.html

