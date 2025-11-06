Vasto incendio su tre case a schiera nel centro di Ternengo

Spread the love

Dalle 4 di questa notte, i Vigili del fuoco della sede centrale di Biella e dei distaccamenti volontari di Cossato, di Valdilana e di Santhià stanno operando su un incendio che ha coinvolto tre case a schiera nel centro abitato di Ternengo.

Le squadre, coordinate dal Funzionario di servizio, stanno procedendo nello spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, una persona è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.



Al momento, l’intervento è ancora in corso per il minuto spegnimento e la verifica delle strutture gravemente danneggiate.

