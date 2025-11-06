VIDEO – Massiccia esplosione nel Bronx – 7 vigili del fuoco feriti dopo che l’incendio si è propagato alle auto parcheggiate
THE BRONX, New York (WABC) — Sette vigili del fuoco sono rimasti feriti, alcuni dei quali con gravi ustioni, dopo che un incendio di rifiuti si è propagato a diverse auto, provocando una massiccia esplosione nel Bronx mercoledì, secondo quanto riportato dalle autorità..
Poco dopo l’arrivo dei vigili del fuoco sulla scena, si è verificata una esplosione che ha causato una “grande palla di fuoco”.
Il video mostra la massiccia esplosione che ha generato fiamme e un denso fumo nero.