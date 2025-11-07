Auto fuori strada nella notte tra Cervignano e Mulazzano: automobilista finisce in un fossato, salvata dai vigili del fuoco

Spread the love

Attimi di paura nella notte tra giovedì e venerdì lungo la provinciale Sp138, nel tratto che collega Cervignano d’Adda a Mulazzano. Poco dopo le 3:15, una donna di 39 anni ha perso il controllo della propria auto ed è finita in un fossato pieno d’acqua a margine della carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma non si esclude nessuna ipotesi: un malore improvviso, un colpo di sonno o l’attraversamento di un animale potrebbero aver provocato la perdita di controllo del mezzo.

L’auto, uscita di strada lungo il rettilineo che unisce le due comunità, si è fermata parzialmente sommersa nell’acqua del canale. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e a estrarre la conducente dall’abitacolo. Solo grazie al pronto intervento dei pompieri è stato possibile trarre in salvo la donna e consentire ai soccorritori di prestarle le prime cure.

Una volta liberata, la 39enne è stata affidata al personale sanitario e trasferita in codice giallo all’ospedale Maggiore di Lodi. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma lo spavento è stato notevole.

