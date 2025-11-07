venerdì, Novembre 7, 2025
Ultimo:
Devastante incendio in un deposito di fieno: 70 pompieri al lavoro dal primo pomeriggio di ieri

TELVE (TN) – Grande mobilitazione dei vigili del fuoco volontari nel pomeriggio di giovedì 6 novembre, per un incendio di vaste proporzioni scoppiato in un deposito di fieno situato in località Viapiana. Le fiamme, divampate intorno alle 14:00, hanno richiesto un imponente dispiegamento di pompieri e un intervento che si è protratto per tutta la notte.

Sul posto sono intervenuti circa 70 vigili del fuoco volontari, appartenenti ai corpi di Telve, Borgo Valsugana, Castelnuovo, Scurelle, Carzano, Telve di Sopra e Torcegno, coordinati dal viceispettore dell’unione distrettuale Valsugana e Tesino Silvio Trentinaglia, insieme al vicecomandante del corpo di Telve, Stefano Ferrai.
A supporto delle squadre volontarie è arrivato anche il corpo permanente di Trento, con mezzi e attrezzature speciali per fronteggiare l’incendio, che ha interessato una grande quantità di fieno e materiale agricolo altamente infiammabile.

Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente complesse dall’elevato calore e dalla densità del materiale combusto, sono tuttora in corso.
Durante la notte, una quarantina di vigili del fuoco ha continuato senza sosta le attività di smassamento del fieno e di spegnimento dei focolai residui, che si riattivano di frequente a causa delle braci interne.

