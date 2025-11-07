Spread the love

ntervento dei Vigili del Fuoco di Torino questa mattina, venerdì 7 novembre, a Rivarolo Canavese in seguito ad un’esplosione in una palazzina di quattro piani in via Farina.

L’esplosione ha coinvolto due appartamenti. Dalle prime informazioni, una persona è rimasta ferita ed è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale dal personale dell’ambulanza del 118 di Azienda Zero e dell’elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

Sul posto sono intervenute 7 squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, insieme ai Carabinieri di Ivrea.

Sono ancora in corso le valutazioni in merito alle cause dell’esplosione. Una delle ipotesi è che all’origine dell’incidente ci sia una fuga di gas.

https://primaalessandria.it/cronaca/esplosione-in-una-palazzina-a-rivarolo-canavese-sul-posto-7-squadre-dei-vigili-del-fuoco/