Grave tamponamento in A22: auto distrutta, due feriti

Uno schianto tremendo quello avvenuto nelle scorse ore in A22, nei pressi di Vipiteno, tra un’auto e un camion, con la vettura che è uscita completamente distrutta dall’impatto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 novembre, con due persone che hanno riportato delle lievi ferite dopo lo scontro.

L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione ma, in base a quanto riporta Alto Adige, alla base del violento tamponamento sembrerebbe esserci una brusca frenata del mezzo pesante, con l’auto che non è riuscita a evitare l’impatto. Accertare il tutto sarà compito della polstrada, giunta sul posto.

Come detto, le due persone a bordo dell’auto sono rimaste ferite, seppur leggermente, e sono uscite dalla vettura in maniera autonoma e poi assistite dalla Croce Bianca di Vipiteno, che le ha portate in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Allertati i vigili del fuoco di Varna e Bressanone ma è bastato solo l’intervento dei pompieri di Vipiteno, che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente, scollegato la batteria ad alta tensione dell’auto onde evitare guai peggiori e pulito la carreggiata.