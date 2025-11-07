In fiamme una bombola di acetilene, intervento dei Vigili del Fuoco in porto

Spread the love

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio all’interno del porto, altezza del varco nord.

Per cause in corso di accertamento una bombola di acetilene, all’interno di un capannone adibito a lavorazione del ferro, si è incendiata generando un dardo di fuoco. Gli uomini della Bonifazi sono immediatamente giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e spegnere la bombola di gas.

Visto la complessità dell’intervento si è reso necessario l’ausilio del funzionario e della squadra NBCR, specialisti nel trattare sostanze nucleari biologiche e radioattive. Dopo numerose misurazioni hanno messo in sicurezza l’area e successivamente organizzato per lo smaltimento della bombola incendiata. Non si è registrato nessun ferito. Presente sul posto anche la Capitaneria di Porto