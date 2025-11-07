Incidente sulla Tangenziale, camion si schianta contro le barriere e il carburante finisce sulla carreggiata.

Spread the love

MESTRE – Traffico in tilt questa mattina, venerdì 7 novembre, a causa di un incidente avvenuto sulla Tangenziale di Mestre. È successo poco dopo le 6.30 all’altezza del km 16 ovest della Tangenziale in direzione Milano. L’autista del mezzo risulta illeso ma a causa dello sversamento di carburante sull’asfalto la strada è rimasta bloccata per ore e si segnalano forti rallentamenti al traffico in particolare per chi proviene da Marcon e viaggia in direzione Mestre Castellana, fino all’uscita Terraglio. Rallentamenti si sono verificati anche in direzione opposta (Trieste).

Il mezzo pesante è finito contro le barriere di sicurezza laterali per cause ancora da chiarire. Sul posto la polizia stradale di Venezia, i vigili del fuoco, intervenuti per lo sversamento di carburante del tir in carreggiata, e i tecnici di Concessioni Autostradali Venete per il ripristino delle strutture danneggiate.

A metà giornata, la viabilità in tangenziale è ancora limitata a una sola corsia poiché è interdetta al traffico la carreggiata su cui è avvenuto l’incidente. A causa dell’abbondante fuoriuscita di carburante, è stato necessario spargere sulla sede stradale una polvere assorbente, che deve poi essere rimossa e l’asfalto trattato per consentire la circolazione dei veicoli in sicurezza.IL GAZZETTINO