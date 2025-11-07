Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

L’undici novembre p.v. si terrà a Roma, presso l’Istituto Superiore Antincendi, un incontro di approfondimento dedicato alla sicurezza informatica dei settori energetico e della catena delle forniture, tematiche di primaria importanza per il sistema nazionale.

L’evento, organizzato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, avrà inizio con le introduzioni del Prefetto Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia di cybersicurezza nazionale, e del Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza.

Successivamente, il Prof. Roberto Setola, dell’Università Campus Biomedico, fornirà un’analisi approfondita, sia dal punto di vista tecnico che normativo, delle criticità inerenti ai due settori oggetto del convegno, evidenziandone l’estrema attualità.

Le due tavole rotonde che seguiranno, moderate da Luigi Garofalo, Direttore Responsabile di Cybersecurity Italia, vedranno la partecipazione di esperti del settore per discutere la risposta istituzionale e le misure adottate per contrastare le minacce alla sicurezza dei servizi elettrici e di tutti i sistemi e le organizzazioni che dipendono da forniture ad alto contenuto tecnologico.

Il convegno sarà chiuso dall’intervento del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.

La partecipazione all’evento è riservata su invito. Sarà possibile seguire i lavori tramite la diretta streaming al seguente link