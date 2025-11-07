Presentato al comando di Napoli il premio Francesco Del Giudice

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

“Il premio intende valorizzare e mettere a sistema idee, tecniche e strumenti sviluppati dal personale, spesso fuori dall’orario di servizio. È un riconoscimento del valore umano e professionale di chi opera in divisa al servizio del Paese. Dopotutto molte specialità e tecnologie attuali sono nate da iniziative locali poi adottate a livello nazionale dalla nostra amministrazione” – così il sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco alla presentazione del premio “Francesco Del Giudice”.

L’evento si è svolto oggi al comando dei vigili del fuoco di Napoli alla presenza del Capo Dipartimento Attilio Visconti, del Capo del Corpo nazionale Eros Mannino, del direttore regionale della Campania Emanuele Franculli, del Comandante di Napoli Giuseppe Paduano e del Primo Dirigente Maria Elena Cilli.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha istituito il Premio “Francesco Del Giudice” in onore dello storico direttore che nell’Ottocento guidò i pompieri napoletani. Del Giudice sviluppò strumenti rivoluzionari per l’epoca, tra cui i primi autorespiratori e i sistemi di allerta elettrica per gli incendi.

La figura di Del Giudice rappresenta un modello per il Corpo nazionale, un vigile del fuoco che ha saputo unire competenza tecnica, pratica sul campo e dedizione alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le operazioni di soccorso.

L’obiettivo del premio è dare riconoscimento ai progetti più innovativi sviluppati dai vigili del fuoco, mettendo in luce le competenze e la creatività presenti in tutto il territorio nazionale. Annualmente verranno premiati i lavori presentati dalle strutture del Corpo in quattro categorie: emergenza e soccorso tecnico urgente; prevenzione e sicurezza tecnica; protezione e difesa civile; formazione e attività istituzionali.

Il bando della prima edizione è stato pubblicato il 21 ottobre 2025 e la premiazione si svolgerà a Napoli il 27 febbraio 2026, in coincidenza con l’anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.