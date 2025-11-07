venerdì, Novembre 7, 2025
Vigili del fuoco

Scoppia incendio nel campo nomadi, venti baracche distrutte

FRANCOLISE – Questa mattina, verso le ore 09:00, le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute nel comune di Francolise, frazione Sant’Andrea del Pizzone, lungo la Strada Provinciale 7, per un vasto incendio che ha interessato un gruppo di baracche situate nelle immediate vicinanze dell’isola ecologica comunale.

Sul posto sono giunte una squadra del distaccamento di Teano e una squadra di supporto dal distaccamento di Mondragone, coadiuvate da un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando di Caserta.

Le fiamme hanno coinvolto circa venti baracche realizzate su un’area di circa 1000 metri quadrati, che sono andate completamente distrutte. Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente impegnative dalla natura dei materiali presenti e dall’estensione dell’incendio, si sono protratte per diverse ore.

All’arrivo dei soccorsi, il campo nomadi era già stato completamente evacuato, e non si registrano persone ferite.

