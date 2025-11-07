venerdì, Novembre 7, 2025
Vigili del fuoco

VIDEO – Barca si incendia al largo di Savona, tre persone salvate

L’intervento di Vigili del Fuoco e Guardia costiera – Savona, 6 nov. (askanews) – Nelle immagini l’intervento in mare dei vigili del fuoco, sotto il coordinamento della guardia costiera, per l’incendio di un’imbarcazione nelle acque antistanti Capo Noli (SV).

Le tre persone a bordo sono state soccorse dalla guardia costiera, mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme utilizzando due motobarche, una proveniente da Genova e una da Savona.

https://www.ilmattino.it/video/primopiano/barca_si_incendia_al_largo_di_savona_tre_persone_salvate-9173112.html

