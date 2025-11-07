VIDEO – Champions League, incendio su un autobus prima della partita 

Spread the love

Tifosi del Barcellona terrorizzati dopo che l’autobus ha preso fuoco prima della partita di Champions League

I tifosi del Barcellona sono stati costretti a evacuare il loro autobus mentre si recavano mercoledì alla partita di Champions League contro il Club Brugge dopo che l’autobus ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto poche ore prima del calcio d’inizio in Belgio.

Un gruppo di tifosi del Barcellona si stava recando allo stadio Jan Breydel quando sono stati visti fumo e fiamme provenire dal loro autobus. Il veicolo si trovava su un’autostrada non lontano dalla città di Bruges quando è stato costretto a fermarsi.

Le riprese mostrano passeggeri in ansia in attesa sul ciglio della strada mentre l’incendio avvolgeva la parte posteriore dell’autobus, riportano il Mirror e la Gazeta Express.

Secondo le fonti, non si sono registrati feriti nell’incidente.

https://www.gazetaexpress.com/en/Barcelona-fans-terrified-after-bus-catches-fire-before-Champions-League-match