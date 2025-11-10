Incendio del tetto e della mansarda a Bellagio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera a partire dalle 23 per incendio tetto e mansarda a Bellagio loc Civenna via Lotario. In posto otto squadre dei vigili del fuoco di Canzo Erba, Como e Valmadrera per le complesse operazioni di spegnimento.

Nessun ferito, circa centoventi metri quadrati di tetto più mansarda totalmente compromesse. I residenti hanno trovato autonomamente sistemazione temporanea. In posto CC e 118