lunedì, Novembre 10, 2025
Senza categoria

Incendio del tetto e della mansarda a Bellagio

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera a partire dalle 23 per incendio tetto e mansarda a Bellagio loc Civenna via Lotario. In posto otto squadre dei vigili del fuoco di Canzo Erba, Como e Valmadrera per le complesse operazioni di spegnimento.
Nessun ferito, circa centoventi metri quadrati di tetto più mansarda totalmente compromesse. I residenti hanno trovato autonomamente sistemazione temporanea. In posto CC e 118

