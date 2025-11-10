Interventi dei Vigili del Fuoco calabresi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLA CALABRIA

Comando Cosenza – Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenuti a Camigliatello Silano, nei pressi del Villaggio Arca, per la ricerca di una persona dispersa nei boschi.

L’operazione di ricerca è stata condotta in forma congiunta con la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino e i Carabinieri. Il disperso è stato individuato e recuperato dall’equipaggio dell’elicottero Drago VF 67 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Si tratta di un uomo di 58 anni, originario della provincia di Taranto, che si era smarrito dopo essersi allontanato dal gruppo con cui era in escursione, presumibilmente alla ricerca di funghi o castagne.

L’uomo, in buone condizioni di salute, si è successivamente ricongiunto al gruppo di amici. L’intervento si è concluso positivamente grazie al coordinamento tra le forze impegnate sul posto.

L’operazione di ricerca è stata condotta in forma congiunta con la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino e i Carabinieri. Il disperso è stato individuato e recuperato dall’equipaggio dell’elicottero Drago VF 67 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

——————————

Comando Cosenza – Nel primo pomeriggio di sabato, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenuti a Camigliatello Silano, nei pressi del Villaggio Arca, per la ricerca di una persona dispersa nei boschi.

Si tratta di un uomo di 58 anni, originario della provincia di Taranto, che si era smarrito dopo essersi allontanato dal gruppo con cui era in escursione, presumibilmente alla ricerca di funghi o castagne.

L’uomo, in buone condizioni di salute, si è successivamente ricongiunto al gruppo di amici. L’intervento si è concluso positivamente grazie al coordinamento tra le forze impegnate sul posto.

——————————–

Comando di Catanzaro – Nella prima mattinata di oggi, alle ore 7:10 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500. A seguito dell’impatto, l’Alfa Romeo è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa su un terrapieno, mentre la Fiat 500 si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i conducenti, entrambi rimasti feriti in modo lieve. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.

———————-

Comando Reggio Calabria

Su segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, una squadra della sede centrale è intervenuta in località Oliveto, nel Comune di Reggio Calabria, per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea del trasporto pubblico comunale e un’autovettura Fiat Doblò.

Il conducente del Doblò, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso presso una struttura ospedaliera.

L’azione dei Vigili del Fuoco è valsa anche alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Non risultano feriti tra i passeggeri dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti inoltre la Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza, e personale sanitario del Suem 118.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte. Sul posto presente anche la Polizia Locale per i rilievi e gli adempimenti di competenza e Polizia di Stato per la viabilità.

Si sono registrati disagi alla viabilità durante le operazioni di soccorso.

Nella prima mattinata di oggi, alle ore 7:10 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500. A seguito dell’impatto, l’Alfa Romeo è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa su un terrapieno, mentre la Fiat 500 si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i conducenti, entrambi rimasti feriti in modo lieve. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte. Sul posto presente anche la Polizia Locale per i rilievi e gli adempimenti di competenza e Polizia di Stato per la viabilità.

Si sono registrati disagi alla viabilità durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

———————————

Cmaando di Catranzaro – Nella mattinatadi venerdì, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta su Viale Europa a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Hyundai Tucson. A causa dell’impatto, la Hyundai si è ribaltata lateralmente sulla sede stradale. Il conducente della Fiat Panda è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118, che ne ha disposto il trasferimento presso una struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, al fine di prevenire ulteriori pericoli e garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, il soccorso stradale per il recupero dei mezzi e il personale della ditta incaricata per il ripristino della sede stradale.