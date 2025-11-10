Spread the love

Nella mattina di oggi, lunedì 10 novembre 2025, si è verificato un incidente sul lavoro che ha visto coinvolte due persone mentre lavoravano all’interno del comune di Somaglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure e li hanno poi accompagnati in ospedale.

Infortunio sul lavoro a Somaglia – La richiesta di soccorso è scattata poco prima delle 9 di questa mattina, quando i due operai si trovavano in viale Europa durante il proprio turno di lavoro. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), si tratta di un 48enne e di un 52enne.

Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco del Comando di Lodi – intervenuti sul posto per prestare soccorso – un operaio, impegnato nei lavori di manutenzione dell’acquedotto comunale, è rimasto coinvolto nell’infortunio mentre si trovava in quota.

I pompieri, intervenuti con una autopompa (APS) e un’autoscala (AS), lo hanno raggiunto con l’autoscala e portato a terra per affidarlo alle cure del personale sanitario del 118.

https://primalodi.it/cronaca/precipitato-sul-piano-inferiore-del-ponteggio-soccorso-operaio-48enne/