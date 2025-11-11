Spread the love

Furto ai danni dei vigili del fuoco di Genova che la scorsa notte sono stati derubati di attrezzatura per un valore complessivo di circa 10 mila euro. Nel dettaglio, una squadra di soccorso impegnata in un intervento in piazza del Carmine ha denunciato il furto di una termocamera, un esplosimetro, un cerca fughe di gas, una lampada zona zero, un rados, tre torce, una sacca completa con materiale di alpinismo e altre dotazioni.

Il materiale è stato rubato intorno a mezzanotte all’interno di uno dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco lasciato incustodito durante l’intervento. Accortisi del furto, i pompieri hanno subito chiamato il numero per le emergenze 112 e una volante della polizia di Stato è intervenuta, individuando uno dei responsabili. Decisiva la testimonianza di uno dei vigili del fuoco che ha detto di avere notato un uomo, poco lontano da piazza del Carmine con in mano una valigetta che, appena si è accorto di essere stato visto, ha coperto con una giacca. Il pompiere lo ha fermato recuperando il materiale rubato.

L’uomo è stato poi raggiunto dai poliziotti che, esaminando le telecamere di sorveglianza della zona hanno notato una persona corrispondente alla descrizione fatta dal vigile del fuoco. Dalle immagini si poteva vedere che a mezzanotte e 20 l’uomo si aggirava nei pressi del mezzo di soccorso incustodito insieme ad altri due uomini e a una donna rimasti ignoti. Portato in questura l’autore del furto è stato perquisito e trovato in possesso di materiale di cancelleria di cui non ha saputo giustificare la provenienza, oltre che di un cacciavite, due mazzi di chiavi e la chiave di un’auto dalla quale ieri era stato denunciato il furto di uno zainetto custodito all’interno.