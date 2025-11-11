Auto vola nel burrone a Mezzanego: vigile del fuoco ferito mentre salva il conducente

Spread the love

Incidente stradale a Mezzanego nel pomeriggio dei martedì 11 novembre. Un’automobilista, dopo aver perso il controllo del mezzo, è precipitata in un burrone tra Borgonovo Ligure, nel Comune di Mezzanego, e la frazione di Isola di Borgonovo, al confine con l’Emilia Romagna.

A bordo della macchina una donna, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Genova e di Chiavari e poi accompagnata con l’elisoccorso all’ospedale San Martino.

L’auto è volata in una zona impervia e per recuperare la conducente si è dovuto alzare l’elicottero dei vigili del fuoco, durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un vigile del fuoco che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

https://www.primocanale.it/cronaca/60238-incidente-stradale-mezzanego-auto-burrone-ferito-vigile-del-fuoco-elicottero.html