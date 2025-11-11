Caltanissetta, crolla una palazzina: paura in centro storico

Spread the love





Paura questa mattina in pieno centro storico in via Saponaro, intorno alle 8, dove i residenti sono stati svegliati da un boato per il crollo di un fabbricato.

Per fortuna la palazzina, su due elevazioni, era completamente disabitata e abbandonata e in quel momento non passava nessuno. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i poliziotti delle Volanti. Il crollo non avrebbe avuto ripercussioni sulle altre abitazioni nelle vicinanze.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sempre stamattina intorno alle 6 i pompieri e la polizia sono intervenuti in vale Conte Testasecca, all’altezza di villa Cordova per il crollo di un cornicione da un palazzo. La strada è rimasta chiusa fino alla bonifica e messa in sicurezza dei luoghi.

