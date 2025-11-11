martedì, Novembre 11, 2025
È morto Maurizio Falciani in un sinistro vicino Firenze dopo un malore. Pompiere eroe- nel 2012 salvò una coppia di turisti coreani dal naufragio della Costa Concordia.

Non mi sento bene” ha detto ai suoi amici prima di fare ritorno a casa Maurizio Falciani, coraggioso vigile del fuoco simbolo del naufragio della Costa Concordia. Purtroppo, però, non ci è mai arrivato: la sua auto è finita contro un albero di ritorno da una battuta di caccia a Gambassi Terme (Firenze), dopo un malore. A trovarlo i suoi amici cacciatori, che hanno lanciato l’allarme. Per il pompiere, originario di San Casciano e in pensione dal 2023, non c’è stato però nulla da fare.

L’uomo faceva parte del team speleo-fluviale che, nella notte del 13 gennaio 2012, riuscì a trarre in salvo una coppia di sposi coreani in viaggio di nozze dalla pancia rovesciata della nave. I due ragazzi, allora 29enni, erano in buone condizioni e riuscirono a farsi sentire facendo rumore con oggetti di fortuna.

La vicenda ebbe una grande copertura mediatica. Falciani, uomo dalla vita tranquilla con una passione per la caccia, l’orto e l’immersione subacquea, si ritrovò a suo malgrado improvvisamente al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale. Grande commozione nella comunità cittadina, dove era molto conosciuto, che ora si stringe assieme ai vigili del fuoco ai suoi cari.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/11/costa-concordia-falciani-incidente-malore-pompiere-eroe-notizie/8191790

