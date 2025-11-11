Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco lunedì (10 novembre) pomeriggio, alle 15, nel comune di Fucecchio (Firenze) per la verifica di una sostanza irritante che fuoriusciva dalle caditoie del piazzale interno di una conceria non attiva, in viale Cristoforo Colombo. Non ci sono persone rimaste coinvolte nell’evento.

Sul posto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, che, attraverso analisi strumentale della qualità dell’aria e campionamenti, ha rilevato la presenza di acido solfidrico, sostanza che a contatto con l’umidità dell’aria genera acido solfidrico e monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno interdetto e delimitato la zona in attesa della bonifica dei canali di raccolta del piazzale dell’azienda, operazioni previste per oggi, martedì 11 novembre.

Fucecchio, fuoriuscita sostanze irritanti da una conceria: zona interdetta | Corriere.it