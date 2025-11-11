Fuga di GNL dal serbatoio di un autobus: i Vigili del fuoco eliminano la perdita

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 9.15 di lunedì 10 novembre i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due autobotti giunte dalla sede centrale e dal distaccamento di Maniago, con il supporto del funzionario di guardia del comando di Pordenone e i Nuclei Regionali NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, per una fuga di GNL (Gas Naturale Liquefatto) da un autobus di linea in Via Montereale a Pordenone.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno prima di tutto hanno chiuso il tratto di strada per interdire il passaggio e hanno poi evacuato un’attività commerciale che si trovava nei pressi dell’autobus.

Nel frattempo è stata anche allertata la società distributrice dell’energia elettrica per disattivare la rete da una cabina elettrica nelle immediate vicinanze dell’intervento.

Una volta messa in sicurezza l’area e tenedo sotto costante controllo strumentale la concentrazione di gas nell’aria, i Vigili del fuoco hanno operato per bloccare la perdita di gas per poi trainare l’autobus sotto scorta presso il deposito dell’azienda di trasporti.