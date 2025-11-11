I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per lo spegnimento di un incendio al Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Le squadre dei Vigili del Fuoco inviate dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Sud e da quello di Acireale, stanno intervenendo per un incendio sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, in viale Africa, nel complesso fieristico de “Le Ciminiere”.

Il rogo sta interessando la parte esterna del teatro situato all’interno del complesso fieristico. Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria ed alcuni operai erano presenti.

Nessuno di loro risulta ferito o intossicato.

A supporto sono state inviate anche tre autobotti, un automezzo logistico e un’autoscala. Sul posto presente anche il Comandate dei Vigili del Fuoco di Catania, l’ing. Felice Iracà, e diversi funzionari tecnici.

Presente anche la Polizia di Stato e personale della Polizia Locale.