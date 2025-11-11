Incendio di un capannone in contrada Moje

Spread the love

VIGILI DE FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell’1:30 di questa notte in Contrada Moje per l’incendio di un capannone contenente rifiuti elettronici. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato con tre autobotti, l’autoscala e un mezzo di supporto con autoprotettori.

L’incendio, che ha interessato una parte circoscritta del capannone, è stato domato dopo circa due ore di lavoro.

Presenti per quanto id competenza anche i Carabinieri.

Per fortuna non si registrano feriti.