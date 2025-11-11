martedì, Novembre 11, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio di un capannone in contrada Moje

Il Faro
Spread the love

VIGILI DE FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell’1:30 di questa notte in Contrada Moje per l’incendio di un capannone contenente rifiuti elettronici. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato con tre autobotti, l’autoscala e un mezzo di supporto con autoprotettori.

L’incendio, che ha interessato una parte circoscritta del capannone, è stato domato dopo circa due ore di lavoro.
Presenti per quanto id competenza anche i Carabinieri.
Per fortuna non si registrano feriti. 

Potrebbe anche interessarti

Crotone, naufragio migranti: continuano le operazioni di soccorso. 59 vittime recuperate

Il Faro

Video – 18 bambini feriti, 1 in modo grave, in un incendio provocato da una batteria agli ioni di litio all’asilo nido di New York

Il Faro

Valutazione annuale progressione in carriera personale non dirigente anno 2019.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *