Incendio di un capannone in contrada Moje
VIGILI DE FUOCO
I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell’1:30 di questa notte in Contrada Moje per l’incendio di un capannone contenente rifiuti elettronici. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato con tre autobotti, l’autoscala e un mezzo di supporto con autoprotettori.
L’incendio, che ha interessato una parte circoscritta del capannone, è stato domato dopo circa due ore di lavoro.
Presenti per quanto id competenza anche i Carabinieri.
Per fortuna non si registrano feriti.