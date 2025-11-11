Incendio in una cartiera sita in via Tre Ponti a Zevio

Spread the love

VIGILI DELFUOCO DI VERONA

Poco dopo le 19 di ieri 10 ottobre squadre di Vigili del fuoco di Verona sono intervenute per estinguere l’incendio in una cartiera. Nell’attività, sita in via Tre Ponti a Zevio, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all’interno di alcuni silos a servizio del sistema di depolverizzazione. L’intervento si è rivelato piuttosto complesso per la difficoltà di raggiungere il focolaio di polvere di carta che bruciava all’interno dei silos nei pressi della sommità. Attraverso delle aperture praticate al momento nella lamiera della struttura è stato possibile estinguere completamente l’incendio e riportare la situazione in sicurezza.

Le operazioni hanno impegnato i Vigili del fuoco per quattro ore.