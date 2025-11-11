martedì, Novembre 11, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio magazzino dismesso nel Porto Vecchio di Trieste

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 19.20 del 10 novembre i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con una squadra l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia, per la segnalazione di un incendio presso il magazzino 2a del porto vecchio di Trieste.

Giunti sul posto i VV.F hanno visto delle fiamme vicino ad una porta al piano terra del magazzino, fiamme che sono state prontamente spente. Domato il rogo i VV.F. hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e ad un controllo dell’intero magazzino per verificare che all’interno dello stesso non vi fossero persone.

Durante la ricerca sono stati trovati due uomini nei piani alti della struttura. Le persone sono state visitate dal personale sanitario che non ha riscontrato sintomi da inalazione dei fumi.

Potrebbe anche interessarti

Video – Codogno, incendio in carrozzeria: fumo visibile a distanza di chilometri

Il Faro

Circolare EM 1/2020 – Piattaforma web dotazioni logistiche di Colonna Mobile

Il Faro

Erba, camion contro ponte Intervengono i pompieri

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *