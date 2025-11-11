Incendio magazzino dismesso nel Porto Vecchio di Trieste

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 19.20 del 10 novembre i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con una squadra l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia, per la segnalazione di un incendio presso il magazzino 2a del porto vecchio di Trieste.

Giunti sul posto i VV.F hanno visto delle fiamme vicino ad una porta al piano terra del magazzino, fiamme che sono state prontamente spente. Domato il rogo i VV.F. hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e ad un controllo dell’intero magazzino per verificare che all’interno dello stesso non vi fossero persone.

Durante la ricerca sono stati trovati due uomini nei piani alti della struttura. Le persone sono state visitate dal personale sanitario che non ha riscontrato sintomi da inalazione dei fumi.